هيمنة للاعبات الإسكواش المصريات على التصنيف العالمى

حافظت المصرية نور الشربينى لاعبة نادى سبورتينج، على صدارة التصنيف العالمى لسيدات الأسكواش للاسبوع الـ 29 على التوالى والـ 239 فى تاريخها مع لعبة "القفص الزجاجى".

حيث أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA"، تصنيف شهر مارس الجاري، والتى تصدرته نور الشربيني، بينما استقرت هانيا الحمامي في الوصافة، ونوران جوهر في المركز الثالث، كما استقرت نور الطيب في التصنيف السادس، ليحافظن سيدات السكواش المصرى على تربعهن على "التوب تين" فى الأفضل فى العالم.

وجاء تصنيف سيدات الاسكواش كالتالى:

1ـ نور الشربيني



2ـ هانيا الحمامي



3ـ نوران جوهر



4ـ البلجيكية نيلي جليس



5ـ الأمريكية أماندا صبحي



6ـ نور الطيب



7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي



8ـ البلجيكية تيني جليس



9- الأمريكية أوليفيا ويفر



10ـ روان العربي

