الجيش العراقي: أرسلنا لجانًا فنية وعسكرية لدول عدة لشراء أسلحة مقاومة الطائرات

أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقي اللواء يحيى رسول، اليوم الاثنين، المضي باستكمال منظومة الرادارات بشكل عام، مشيرا إلى إرسال لجان فنية وعسكرية إلى دول عدة للتعاقد على شراء أسلحة مقاومة الطائرات.



وقال رسول - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "العراق تعاقد على رادارات فرنسية ووصلت وجبة منها، ونحن ماضون في استكمال منظومة الرادارات بشكل عام"، مضيفا أن "هناك رادارات واطئة ومتوسطة وعالية المدى".



وأوضح أن قيادة الدفاع الجوي العراقي قادرة على موضوع الكشف الراداري ومتابعة حركة الطائرات داخل الأجواء العراقية، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا فنية وعسكرية زارت عددًا من الدول وقدمت لها عروضًا مع الاطلاع على أسلحة مقاومة الطائرات.

من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقي حسين هاشم العامري أن المرحلة الأولى من عقد الرادارات GM403 مع شركة تاليس الفرنسية، بواقع 4 رادارات، تم نصبها تعبويًا، موضحا أن العمل جارٍ لإكمال البنى التحتية في محافظات نينوى وكركوك وبغداد والديوانية مع مركز العمليات في المطار مقر قيادة الدفاع الجوي بمبلغ 160 مليون يورو.



وأشار العامري إلى أنه تم إكمال توقيع المرحلة الثانية من العقد لتأمين رادارات كشف واطئ بـ 14 رادارًا وبمبلغ 700 مليون يورو، إذ تم تسديد مبلغ 100 مليون يورو"، مضيفا أنه تم عرض منظومة صواريخ دفاع جوي بمدى100 كم وبمبلغ 4 مليارات ونصف مليار يورو على أن يتم تطويرها لاحقًا لمسافة أكثر وبشرط يدفع العراق مبلغ مليار و200 مليون يورو.

