6 سنوات أخرى.. الرئيس الروسي يفوز بولاية جديدة

أعلنت اللجنة الانتخابية الروسية، اليوم الإثنين، حصول الرئيس فلاديمير بوتين على أعلى الأصوات بالانتخابات الرئاسية التي اختتمت أعمالها الأحد.

وأظهرت النتائج، أن المرشح نيكولاي خاريتونوف جاء في المركز الثاني بنسبة تصل إلى 4%، وكان في المرتبة الثالثة الوافد الجديد فلاديسلاف دافانكوف بنسبة 3.79%، وحل المرشح القومي المتطرف ليونيد سلوتسكي في المركز الرابع بنسبة تصويت 3.19%.

وبعد إعلان النتائج يضمن الرئيس الروسي فترة رئاسية جديدة لمدة 6 سنوات حتى عام 2023، وبعد هذا الفوز أصبح فلاديمير بوتين أطول زعماء روسيا بقاء في المنصب منذ أكثر من 200 عام متفوقا على ستالين.

وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا، إنه نسبة المشاركة سجلت مؤشرا قياسيا، مشيرة إلى أن بوتين حصل على حوالى 76 مليون صوت تمثل نسبة 87,29% وذلك بعد فرز 100% من الأصوات، حيث يبلغ عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا، ويصل إلى نحو مليونين في الخارج.

وأضافت بامفيلوفا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات سجلت كانت قياسية وغير مسبوقة حيث بلغت 77,44%، وهذا لم يحصل في روسيا من قبل.

نتائج الانتخابات

وجاءت جمهورية الشيشان في صدارة قائمة الكيانات الروسية المؤيدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث سجلت نسبة مشاركة 99.28% من الأصوات، وبعدها جاءت جمهورية داغستان بنسبة 92.75%.

وجاءت نسب التأييد لبوتين في باقي الأقاليم الروسية بعد فرز 100% من الأصوات على الشكل التالي:

موسكو بنسبة 85.13% من الأصوات.

سانت بطرسبرغ بنسبة 81.65% من الأصوات.

مقاطعة نوفوسيبيرسك 83.88% من الأصوات.

مقاطعة بيلغورود بنسبة 90.66% من الأصوات.

مدينة سيفاستوبول 92.06% من الأصوات.

مقاطعة ساراتوف 91.66% من الأصوات.

جمهورية قراتشاي تشيركيسك 90.07% من الأصوات.

جمهورية إنغوشيا 89.87% من الأصوات.

جمهورية أوسيتيا الشمالية بنسبة 89.01% من الأصوات.

مقاطعة فورونيج بنسبة 89.27% من الأصوات.

إقليم بريموري بنسبة 88.34% من الأصوات.

مقاطعة أورينبورغ بنسبة 87.05% من الأصوات.

جمهورية ياقوتيا بنسبة 87.79% من الأصوات.

إقليم خاباروفسك بنسبة 87.79% من الأصوات.

أكثر من 80% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالمناطق الروسية الجديدة

جمهورية بورياتيا 87.96% من الأصوات.

مقاطعة ريازان بنسبة 87.93% من الأصوات.

دائرة خانتي مانسيسك الفدرالية 86.71% من الأصوات.

إقليم ألتاي بنسبة 86.49% من الأصوات.

مقاطعة إيفانوفو 86.36% من الأصوات.

إقليم كامتشاتكا 85.03% من الأصوات.

مقاطعة فلاديمير 84.94% من الأصوات.

إقليم كوليما بنسبة 84.89% من الأصوات.

مقاطعة بسكوف 84.7% من الأصوات.

مقاطعة تفير 84.38% من الأصوات.

مقاطعة تشيليابينسك 84.35% من الأصوات.

مقاطعة ياروسلافل 80.84% من الأصوات.

مقاطعة كوستروما 80.52% من الأصوات.

جمهورية كومي 80.49% من الأصوات.

مقاطعة كيروف 80.42% من الأصوات.