نائب يطالب بقاعدة بيانات للطلاب المصريين في الخارج

قال النائب طارق رسلان ممثل الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، إن عبء متابعة الطلبة المصريين في الخارج يقع على وزارة الهجرة والمصريين في الخارج خاصة بعدما تعرضوا إلى مشاكل كبيرة عقب الحرب الروسية الأوكرانية والذي تحتم عليهم العودة للدراسة بمصر .

وأضاف رسلان في كلمته في الجلسه العامه اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب شريف الجابرى، وأكثر من عشرين عضوا، من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة المقررة للاستفادة للتواصل الطلاب المصريين الدارسين بالخارج بأن المصريين في الخارج مكسب كبير للدولة المصريين، ونطالب بقاعدة بيانات لجميع الطلبة الدارسين في الخارجين، وقاعدة بيانات للجامعات الخارجية المعتمدة في مصر حتى لا يقعوا ضحية جامعات غير معترف بها في وزارة التعليم العالي.

وتابع رسلان بأن الطلبة المصريين الدارسين في الخارج تعرضوا لا بشع أنواع الابتزاز من مكاتب ضللتهم في الحصول إثبات أنهم مقيدين في الخارج وهناك ابتزاز من نوع آخر، أن بعض الجامعات يضغطون على بعض الطلاب بدعوى نزولهم سنة دراسية ماضيه كشرط لالتحاقهم.

وشدد رسلان على أن المتابعة الدورية لهولاء الطلاب الدارسين في الخارج، حتى تستمر ولائهم ووطنيتهم التي خرجوا بها من مصر .