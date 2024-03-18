محافظ أسوان يتابع نسب التنفيذ لـ 24 من المشروعات الجارية بقرية الحجز قبلى بإدفو

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان نسب ومعدلات التنفيذ بعدد 24 مشروع جاري بقرية الحجز قبلى (المحاميد ) بمركز إدفو وذلك ضمن مشروعات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) .

وشدد على تكثيف الجهود المبذولة والمتابعة الميدانية الدورية لتلافى كافة الملاحظات والمشكلات أولاً بأول ، بجانب الالتزام بتنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله مع استبعاد واستبدال المقاولين المقصرين لضمان دفع معدلات الإنجاز والانتهاء من جميع المشروعات فى مواعيدها المحددة.

من جانبه أوضح اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد بأنه بناءاً على تكليفات محافظ أسوان قامت وحدة حياة كريمة بجولة تفقدية بقرية الحجز قبلى والتى تضم 10 قرى فرعية وتوابع بإجمالى 21 ألف مواطن، مؤكداً بأنه تم الانتهاء من عدد 16 مشروع بنسبة 100% وتشمل مشروعات إنشاء مجمع الخدمات ووحدة الإسعاف ومكتب البريد ونقطة الشرطة ، بجانب إنشاء مركز شباب المحاميد ومركز شباب النصراب ، بالإضافة إلى مشروعات تطوير ورفع كفاءة عدد 4 مدارس ، وأيضاً مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، علاوة على مشروعات إنشاء عدد 2 كوبرى على الترع والمصارف .

وأشار إلى أنه تم أيضاً تفقد مشروعات تنفيذ خطوط الطرد وشبكات الإنحدار للصرف الصحى ، وأيضاً إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب 90% .

و أوضح السكرتير العام المساعد بأن الجولة التفقدية شملت أيضاً متابعة سير العمل بمجمع الخدمات والاستفسار من المواطنين عن مستوى الخدمات المقدمة ، فضلاً عن تفقد غرفة الطوارئ وباقى الأقسام بمركز طب الأسرة وأيضاً آلية التسجيل فيه ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل .

ولفت إلى أنه تم رصد عدد من الملاحظات الفنية التى تم إرسالها للقطاعات والجهات المعنية لتلافيها بالشكل المطلوب .

IMG-20240318-WA0009

IMG-20240318-WA0008

IMG-20240318-WA0006

IMG-20240318-WA0004

IMG-20240318-WA0003