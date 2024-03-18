للمرة الـ 42 على التوالى.. على فرج يحافظ على صدارة التصنيف العالمى للإسكواش

ضرب البطل المصرى على فرج لاعب وادى دجلة، رقمًا تاريخياً بعد احتفاظه بصدارة التصنيف العالمى للأسكواش عن شهر مارس.

حيث اعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" التصنيف الجديد فى شهر مارس الجاري، والذى كشف عن تسيد المصريين "للتوب تين" كما جرت العاده.

حافظ علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي للرجال، للأسبوع الـ42 على التوالي وللمرة الـ 200 فى تاريخه.

وشهد التصنيف العالمى تواجد 5 مصرين فى قائمة التوب تين "افضل 10 لاعبين على مستوى العالم".

وجاء التصنيف العالمى للاسكواش كالتالى:

1ـ علي فرج



2ـ النيوزيلندي بول كول



3ـ البيروفي دييجو إلياس



4ـ مصطفى عسل



5ـ كريم عبد الجواد



6ـ مازن هشام



7ـ الإنجليزي محمد الشوربجي



8ـ طارق مؤمن



9ـ الإنجليزي مروان الشوربجي



10ـ الويلزي جويل مكين

