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الأربعاء 20 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الأهلي يفاوض الجزائري زين الدين بلعيد لتدعيم الدفاع

زين الدين بلعيد لاعب
زين الدين بلعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري
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دخل مسئولو النادي الأهلي في مفاوضات مع المدافع الجزائري الدولي زين الدين بلعيد لاعب فريق اتحاد العاصمة الجزائري للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لتدعيم خط الدفاع بطلب من السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

وتم ترشيح زين الدين بلعيد من جانب لجنة التخطيط بالنادي لتدعيم الفريق ونال المدافع الدولي إعجاب كولر الذي منح الضوء الأخضر للجنة التعاقدات للتفاوض مع اللاعب وحسم الملف في أسرع وقت.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي بدأ بالفعل التواصل مع مسؤولي نادي اتحاد العاصمة الجزائري للتفاوض على ضم زين الدين بلعيد خاصة أن اللاعب الدولي صاحب الـ24 عاما عقده ممتد مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.

وأضاف المصدر أن هناك عددا منافسة من بعض الأندية مع الأهلي للتعاقد مع زين الدين بلعيد أبرزها نادي ستراسبورج الفرنسي الذي يرغب في التعاقد مع اللاعب الدولي الجزائري كما أن اللاعب محط اهتمام من ناديي ميتز ولوهافر الفرنسيين أيضًا في الميركاتو الصيفي.

وأشار المصدر إلى أن مارسيل كولر وضع المدافع التونسي علاء غرام لاعب فريق الصفاقسي التونسي ضمن الترشيحات للتعاقد معه في حال فشل ضم زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري.

وشدد المصدر على أن مارسيل كولر متمسك بضم مدافع أجنبي قوي في الصيف المقبل في ظل الأزمة الدفاعية التي يعاني منها الأهلي بالإضافة لاقتراب رحيل محمد عبد المنعم الذي يتمسك بالاحتراف ولديه عروض كثيرة في الفترة الأخيرة، إلى جانب استقرار كولر على الاستغناء عن خدمات محمود متولي.

وسيكون الأهلي مطالب بالاستغناء عن أحد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق حال حسم صفقة زين الدين بلعيد لاعب اتحاد العاصمة الجزائري أو علاء غرام مدافع الصفاقسي التونسي، لقيد أحدهما في القائمة خاصة أن الأهلي لديه 5 لاعبين أجانب فوق السن بالإضافة للجزائري أحمد قندوسي المعار إلي سيراميكا كليوباترا. 

ووفقًا لمصادر داخل النادي، فإن المالي أليو ديانج أو الفرنسي أنتوني موديست هما الأقرب للرحيل في الميركاتو الصيفي، لمنح فرصة للتعاقد مع مدافع أجنبي. 

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