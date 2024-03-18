رئيس "تعليم الشيوخ": السيسي أولى اهتماما كبيرا لملف الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية

ثمن الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس برلمانية حزب مصر الحديثة، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي “مركب النجاة” للحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب مناقشة عامة (استيضاح خطة الحكومة للإستفادة والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج) إن الرئيس السيسي أولى اهتماما كبيرا لملف الهجرة ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن لمصر أكثر من 14 مليون مواطن مصري مهاجر في العديد من دول العالم وأن وزارة الهجرة قامت بمجهودات كبيرة جدا للتواصل مع كل المصريين بالخارج من خلال إنشاء مركز متخصص بالوزارة لهذا الغرض وتعتبر آلية ناجحة جدا في التواصل مع جميع المصريين في كل دول العالم وقام هذا المركز بمجهودات كبيرة جدا خلال أزمة السودان الأخيرة وكذلك في الحرب الروسية الأوكرانية.

وطالب دعبس بالعمل على استنساخ التجربة الهندية في مصر للتعالم مع الطلاب المصريين بالخارج من خلال إمدادهم بكل المعلومات عن الدولة المصرية من خلال افلام وثائقية تعرف الطلاب بما يتم على أرض الوطن من إنجازات وكذلك ما يمر به الوطن من مشاكل والتعريف بالظروف التي تمر بها البلاد والظروف المحيطة بها.

وأضاف أن على السفارات دور كبير في هذا الأمر وكذلك مكاتب الملاحق الثقافية المصرية بالخارج مشيرا إلى أن تلك الأفلام الوثائقية تعمل على زيادة الوعي وزيادة الانتماء للطلاب المصريين بالخارج.

كما أشاد “دعبس” بالدور الكبير الذي قامت به وزارة التعليم العالي في الازمات الاخيرة وحل كافة المشاكل المتعلقة بالطلاب في البلاد التي حدثت بها أزمات.