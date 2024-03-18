أبوشقة يطالب بتشكيل لجنة لوضع استراتيجية للتواصل مع الطلاب الموهوبين بالخارج

طالب المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بتشكيل لجنة من المتخصصين والفنيين والخبراء لوضع إستراتيجية في كيفية التعامل والتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين بالخارج.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين خلال عرض طلب مناقشة عامة مقدم من النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة بشأن استيضاح خطة الحكومة للتواصل والاستفادة من الطلاب المصريين الدارسين بالخارج، وموجه لكلا من: وزراء التعليم العالي والبحث العلمي الدولة، للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والخارجية.

وأضاف أبوشقة: لقد بات التساؤل ما هو المقصود "بالحكومة" في هذا الشق هل هي وزارة الهجرة ورعاية شئون المصريين بالخارج، أم وزارة الخارجية، أم وزارة التعليم العالي، أم الشباب؟ وأنا أرى أن ما هو مطلوب لا يقتصر في هذا الخصوص على وزارة واحدها، وعلينا أن نسأل أولًا: كيفية التواصل مع الطلب بالخارج وما دور البعثات الدبلوماسية بالخارج وكيفية التواصل معهم؟ وكيفية الاستفادة منهم؟ وكيف تكون الاستفادة من طالب يدرس بالخارج على نفقته الخاصة؟ ومن يراقب هؤلاء الطلبة وكيفية مراقباتهم؟ وبخاصة الطلاب النابغين، فهؤلاء يجب التركيز عليهم لإعداده سلفًا وتجهيزه وتلبية كافة احتياجاته.

وقال أبوشقة: إن الطالب المتخصص النابغ في نوع معين من الدراسات هو بمثابة ثروة بالنسبة لمصر، ومن هنا لا بد أن نكون أمام لجنة من المتخصصين والفنيين والخبراء في هذا المجال لوضع إستراتيجية في كيفية التعامل والتواصل لكل ما يحتاجه الطالب النابغ؛ من توجه معنوي قد يكون أكثر أهمية من التوجه المادي، خاصة وأن هناك طلبة من الأوائل تتلقفهم عيون الدول الأجنبية لرعايتهم وإغرائهم، فأين نحن من هذا الأمر؟.

وتابع وكيل المجلس: أن هناك طلاب يتخرجون ويسعون للعمل بالخارج بسبب التيسيرات الممنوحة لهؤلاء، وبالتالي علينا بحصر كل المشكلات وكيفية التواصل معهم وتحديد تلك الجهة التي تتواصل معهم، مع كيفية انتقاء النابغين وحثهم على أن بلادهم أولى بهم والإغراءات لأي دول أخرى.