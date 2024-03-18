مشروع صواري الإسكندرية.. تحفة معمارية بإطلالة عالمية.. يضم وحدات سكنية مميزة ومجالات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية

عندما تطأ بقدمك بمنطقة غرب كارفور بمحافظة الإسكندرية، تشاهد أبراجا على الطراز المعماري العالمي تخطف عينك، ودائمًا ما تسأل من بجوارك: «إيه الأبراج دي؟»، فتكون الإجابة مشروع صواري تحفة معمارية على أرض عروس البحر المتوسط.

يُقام مشروع صواري على مساحة 419.74 فدان، بهدف توفير أنماط الإسكان المتنوعة، والخدمات الاستثمارية، كما يهدف للمساهمة فى زيادة المشروعات التنموية بمحافظة الإسكندرية.

يتميز مشروع صواري الإسكندرية بموقعه المتميز الذي يجعله قريبا من الطرق والمحاور الرئيسية كالطريق الصحراوي وطريق الساحل الشمالي وطريق القباري السريع، حيث إن المشروع على بعد 5 دقائق من مكتبة الإسكندرية و10 دقائق من محطة الرمل و14 دقيقة من نادي سبورتنج و18 دقيقة من ميناء الإسكندرية و30 دقيقة من مطار برج العرب.

محاور المشروع

مشروع صواري يقام على محورين أساسيين، المحور الأول الذي يتمثل في قيام هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتنفيذ 64 برجًا سكنيًا ليضم 3068 وحدة سكنية على مساحة 60 فدانًا، حيث إن المرحلة الأولى من المشروع تكون على مساحة إجمالية 120 فدانا وتم إنجاز منها ما يزيد علي 71%.

تتراوح مساحة الوحدات السكنية داخل مشروع الأبراج كومباوند سكنى «إسكان فاخر» بمشروع صواري بين 130 و280 مترًا، كما أن المشروع سوف يشمل 310 فلل سكنية والتي تم إنجاز ما يتجاوز 82% وجارٍ تنفيذ أعمال المرافق والطرق، لتصبح المنطقة جاهزة لاستقبال المواطنين فور الانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية.

وأما المحور الثاني من مشروع صواري بالإسكندرية، فحيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من المستثمرين من أجل تنمية مساحة 250 فدانًا بأرض التجمع العمراني «صواري»، وذلك ضمن توجيه القيادة السياسية بمبادرة معًا نبنى المستقبل.

سيتم تنفيذ فيها مشروعات استثمارية بنظام الشراكة والحصص العينية كأنشطة عمرانية متكاملة وإدارية وتجارية وترفيهية ونوادٍ، حيث بلغ إجمالي استثمارات مشروعات الشراكة تقدر بنحو 30 مليار جنيه.

خدمات

يمتلك مشروع صواري بالإسكندرية الكثير من الخدمات التي تُلبي احتياجات العملاء والتي منها توفير مساحات خضراء شاسعة بين العمائر، وجراجات تحت الأرض تغطي ثلاثة أرباع السكان، وجراجات فوق الأرض، خاصةً بكل مبنى على حدة، بالإضافة إلى فنادق فخمة وقاعة مؤتمرات، ومراكز ومحلات تجارية ضخمة، ومركز طبي مجهز على أعلى مستوى، ومدارس متخصصة تقدم خدمات تعليمية متطورة، ودوريات حراسة، وكاميرات مراقبة، نظام أمني متكامل.

مساحات صواري

يُلبي مشروع صواري الإسكندرية احتياجات السكان حيث إنه يوفر شقق بمساحات صغيرة ومتوسطة وكبيرة، حيث تبدأ مساحة الشقة من 121 مترًا مربعا، لتصل إلى 181 مترًا مربعًا، وأما تبلغ مساحة شقق دوبلكس 237 مترًا مربعًا.