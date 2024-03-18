طقس الإسكندرية.. غطاء سحابي كثيف وأمطار رعدية متفاوتة الشدة

تشهد محافظة الاسكندرية غطاء سحابي كثيف، وسط تجمع للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار الرعدية على كافة أنحاء المدينة، وانخفاض في درجات الحرارة والتي سجلت 17 درجة مع توقعات بسقوط أمطار متفاوته الشدة، وسرعة رياح تصل إلى 30كم/ ساعة.

وحذرت الهيئة العامة للارصاد الجوية في بيان لها عبر الصفحة الرسمية على موقع فيس بوك، مؤكدة فيه على آخر إصدار لصور الأقمار الصناعية إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد ومناطق من جنوب سيناء ومحافظة البحر الاحمر تتساقط معها أمطار متفاوتة الشدة.

وسيطرت أجواء مائلة للبرودة نهارا على أغلب الأنحاء، ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وشمال وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

ومن حانبه أكد اللواء محمود نافع رئيس مجلس ادارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداء من صباح السبت الماضي 16 مارس 2024 استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تعرض محافظة الإسكندرية لسقوط امطار خفيفة وقد تكون متوسطة علي محافظة الإسكندرية.

ورفع درجة الإستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، تستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات، وشدد نافع علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.