"تعليم البحيرة" يحصد المركزين الأول والثالث بالمسابقة القومية لعام 2024

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم، فوز تعليم البحيرة، بالمراكز الأول والثالث في المسابقة القومية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، التي أقيمت تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي".

تأتي هذه المسابقة بهدف تعزيز التميز الأكاديمي وتطوير القدرات القيادية لمديري المدارس، وتفعيل المشاركة المجتمعية في العملية التعليمية. كما تسعى لتعزيز الريادة وتشجيع برامج الاتحادات الطلابية وتبادل الخبرات بين رواد التعليم.

حصدت راندا فيصل حافظ، مديرة مدرسة الإرشاد الابتدائية بإدارة الدلنجات التعليمية، المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وفي فئة مديري المدارس الإعدادية، حصدت حنان عبدالسلام محمد الغول، مديرة مدرسة الشهيد أحمد بهجت مناع بإدارة بندر دمنهور التعليمية، المركز الثالث على مستوى الجمهورية.

وفي هذا السياق، قدم يوسف الديب التهنئة للأستاذتين ولجميع معلمي ومديري مدارس البحيرة، مشيدًا بجهودهم في دعم وتنمية الصروح التعليمية بالمحافظة. وأكد على أهمية تطوير البيئة التعليمية وتحقيق تحسينات مستدامة في العملية التعليمية.