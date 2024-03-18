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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الأمن الروسي: إحباط هجوم إرهابي على خط السكك الحديدية في القرم لتعطيل النقل العسكري

الأمن الروسي
الأمن الروسي
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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أنه أحبط عملا إرهابيا في شبه جزيرة القرم، واعتقل عميلة للمخابرات الأوكرانية، كانت تخطط لإضرام النار في صندوق لوحات التحكم بحركة خط السكك الحديدية؛ لتعطيل النقل العسكري.


وذكر الجهاز، في بيان اليوم الاثنين، "أحبطنا عملية تحضير لتنفيذ عمل إرهابي على أراضي جمهورية القرم".. مضيفا "نتيجة للتدابير المتخذة في مدينة (سيمفيروبول) جرى اعتقال مواطنة روسية (25 عاما)، كلفتها المخابرات الأوكرانية بالإعداد لتنفيذ عمل إرهابي من خلال إضرام النار في صندوق التحكم والبرمجة، الذي يعود لشركة السكك الحديدية بالقرم للإخلال بالنقل العسكري". 


وأوضح الأمن الروسي أنه تم توثيق تورط المواطنة المعتقلة بجرم الخيانة العظمى، والتي تصل عقوبتها إلى السجن مدى الحياة.

جهاز الأمن الفيدرالي الروسي جزيرة القرم لمخابرات الأوكرانية الأمن الروسي