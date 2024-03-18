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الإثنين 18 مارس 2024
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اقتصاد

الجزار: مشروعات الصرف الصحي بزفتى تستهدف النهوض بحياة المواطن ضمن "حياة كريمة"

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار
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تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف مشروعات الصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة - مرحلة أولى " لتطوير الريف المصري، لخدمة عددٍ من قرى مركز زفتى بمحافظة الغربية، والتي يتولى تنفيذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، التابعة للوزارة.

وأشار وزير الإسكان إلى أن المشروعات التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري، والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي،  تهدف إلى النهوض بمعيشة المواطن في القرى الأكثر احتياجاً، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل في تلك القرى.

وأوضح اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الهيئة تقوم بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي لخدمة 16 قرية بمركز زفتى بمحافظة الغربية، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ 3 محطات معالجة بطاقة إجمالية 120 ألف م3/ يوم.

وأضاف اللواء إيهاب خضر، أنه تم تنفيذ شبكات انحدار بطول 52 كيلو مترا، وخطوط طرد بطول 50 كيلو مترا بتلك القرى، وتم الانتهاء من تنفيذ 17 محطة رفع صرف صحي، وجارٍ استكمال الأعمال بمحطات المعالجة، بخلاف 38 قرية قد تم خدمتها بالصرف الصحي قبل بداية المبادرة مباشرة ودخولها الخدمة.

جدير بالذكر أن محطات رفع الصرف الصحي التي تم الانتهاء من تنفيذها شملت روافع الصرف الصحي بقرى( كفر ششتا - كفر الجزيرة - ميت النور - كفر السنادية  - كفر نواي – كفر شاهين – وقرية حنون).

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