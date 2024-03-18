فعاليات متنوعة في ثالث ليالي رمضان الثقافية بجنوب سيناء.. صور

تواصلت فعاليات ليالي رمضان الثقافية بفرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة؛ احتفالا بشهر رمضان المبارك في سياق برامج وزارة الثقافة.

ساحة العلم في العاصمة طور سيناء

وشهدت ساحة العلم في العاصمة طور سيناء عروضًا فنية مختلفة، وتقديم باقة من أغاني التراث السيناوي منها: يا مرحبا، عم يا جمال، الي جانب عمل ورشة زينة رمضان، بالإضافة لمحاضرة بعنوان "أسرار النجاح"، لمدير إدارة الموهوبين والتعلم والذكي بالتربية والتعليم، تحدث عن العادات الخمس للنجاح ومن بينها عدم اختلاق الأعذار عند التقصير والاعتذار عند الخطأ وعدم التردد في تعديل المسار في حالة أن يظل الشخص الطريق، وعدم التحرج عن السؤال والاستفسار في حالة إذا اختلط الأمر على الشخص، والثقة بالنفس والمحاولة طوال الوقت وعدم اليأس، كما تضمنت فعاليات الليلة الثالثة من ليالي رمضان الثقافية اليوم الثالث من ورشة مرآة بعنوان “كورشيه”

قصر ثقافة طور سيناء

وضمن الفعاليات عقد قصر ثقافة طور سيناء أمسية شعرية لأدباء نادي الأدب المركزي بالطور للشاعر والأديب محمد الدسوقي رئيس شعبة النقد الأدبي السابق باتحاد كتاب مصر والشاعر كمال الشناوي.

وأدار الأمسية الأديب حسام خلف الله رئيس نادي الادب المركزي، وكانت الأمسية بعنوان “شاعر وتجربة”، وتناول فيها الشاعر كمال الشناوي تجربته الشعرية والقي العديد من القصائد بمناسبة شهر رمضان المبارك، كما تم تنفيذ محاضرة بعنوان “أبواب الخير في رمضان” ألقاها الشيخ محمد احمد محمود والذي تحدث عن أوجه الإنفاق في رمضان وفوائده هذا الإنفاق علي الصحة والستر في الدنيا والآخرة وأيضا أقيم اليوم الثالث ورشة الفنون التشكيلية بعنوان (فن صناعة الكتب التفاعلية) بمدرسة الصناعية بطور سيناء تنفيذ الفنانة التشكيلية وفاء فتحى.

بيت ثقافة ابو زنيمة

وفي بيت ثقافة ابو زنيمة تقيم عرضا فنيا رائع للانشاد الدينى الشيخ العربي عبد الحميد بدار مناسبات الحى الاول بابوزنيمة بحضور اللواء نادر علام رئيس مدينة ابوزنيمة ومجدى زغلول سكرتير المدينة ومدير الاوقاف سابقا واعضاء حزب مستقبل وطن توفيق العوامري بدأ الحفل بحب الرسول واحنا ولاد الشرقية ويارسول الإنسانية والسلام الجمهوري الي جانب نشاط للاطفال بعنوان (هل تعلم) تنفيذ نشوي أحمد.

مكتبة طابا الثقافية

فيما أقامت مكتبة طابا الثقافية حكي قصصي بعنوان “السلطان المسحور” تأليف محمد عطية الإبراشي واقام بيت ثقافة ابورديس محاضرة بعنوان فوائد الصيام للشيخ احمد يوسف تحدث فيها عن اهمية الصيام وتأثيره وأثره في نفوس الصائمين والخصال الحميدة التي يتركها عند الصائمين الي جانب مسابقة في المعلومات العامة لبث روح التفاعل والحماسه بين الرواد.

مكتبة الطفل والشباب

من ناحية أخرى وضمن الأنشطة المقامة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبد الله ، وفرع ثقافة جنوب سيناء حيث اقامت مكتبة الطفل والشباب محاضرة تأهيل ودمج ذوي الاحتياجات الخاصه حاضرها ايمن الرويني والذي تحدث عن اهميه التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بشكل راقي لانهم جزء هام في مجتمعنا الي جانب ورشة رسم وتلوين للاطفال بعنوان عيد الام .

بيت ثقافة دهب

وشهد بيت ثقافة دهب محاضرة بعنوان “فضل شهر رمضان” ألقاها الشيخ جمعه محمد عفيفي بأوقاف دهب تحدث فيها عن فضل شهر رمضان و أنه أفضل شهور السنة حيث أنزل فيه القرآن وأن الفريضة فيه بسبعين درجة فيما نظم بيت ثقافة سانت كاترين يوم للقراءة الحرة بمدرسة السلام الابتدائيه بكاترين

وجدير بالذكر أن فرع ثقافة جنوب سيناء يقدم ما يقرب من 200 فعالية على مدار ليالي رمضان التي تستمر حتى يوم 20 رمضان، وتشهد عددا كبيرا ومتنوعا من العروض الفنية والأمسيات الشعرية والبرامج الثقافية وورش الأطفال والمرأة.

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