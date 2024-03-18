الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 3.850 مليون جنيه بمحافظتي الإسكندرية وشمال سيناء

تمكنت وزارة الداخلية من ضبط عناصر إجرامية بنطاق محافظتي الاسكندرية وشمال سيناء، بحوزتهم مواد مخدرة تقدر قيمتها بـ 3,850 مليون جنيه.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (الإسكندرية ، شمال سيناء) قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم على النحو التالى :-

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام).

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة رمانة بشمال سيناء ، وبحوزتهما (350 طربة لمخدر الحشيش وزنت 35 كيلو جرام).

وأوضحت الداخلية ان القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة تقدر بـ 3,850 مليون جنيه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.