رئيسة لجنة الانتخابات الروسية: 77.44% نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية

أعلنت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية الروسية إيلا بامفيلوفا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية سجلت رقما قياسيا في تاريخ روسيا الحديثة وبلغت 77.44%، حيث صوت أكثر من 87.1 مليون روسيا.

وأشارت بامفيلوفا، في بيان اليوم الاثنين، إلى أن جميع مراكز الاقتراع أنجزت تقريبا مجمل عمليات فرز الأصوات بنسبة 99.74%، موضحًة أن لجنة الانتخابات المركزية ستعلن رسميا نتائج الانتخابات الرئاسية الروسية يوم الخميس المقبل.

وقالت "إنأحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع نسبة الإقبال على التصويت هو ضغط الغرب وسياسته المناهضة لروسيا، حيث يرفض الشعب الروسي مثل هذه الضغوط والإملاءات الخارجية، حيث أظهرت الانتخابات أن الشعب الروسي متحد"، منوهة بأن أكثر من 12 مليون هجوم سيبراني تعرضت له مراكز ومواقع اللجنة الانتخابية منذ بداية حملة الانتخابات الرئاسية.

وبحسب لجنة الانتخابات المركزية، بعد فرز 99.74% من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الروسية في عموم البلاد، يتصدر فلاديمير بوتين النتائج بنسبة 87.3%، يليه نيكولاي خاريتونوف (الحزب الشيوعي الروسي) بنسبة 4.3%، وفلاديسلاف دافانكوف (حزب الناس الجدد) بنسبة 3.83%، وليونيد سلوتسكي (الحزب الليبرالي الديمقراطي) بنسبة 3.21%.

