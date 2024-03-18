بعد الهزيمة الثقيلة.. سيميوني يعترف بأفضلية برشلونة

اعترف الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، بعد هزيمته الثقيلة أمس بثلاثية نظيفة، أمام ضيفه برشلونة، بأفضلية وقوة الفريق الكتالونى.

وتعرض فريق أتلتيكو مدريد لهزيمة ثقيلة، أمس الأحد، بثلاثة أهداف دون رد من برشلونة، وذلك فى عقر داره على ملعب " سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ29، من عمر مسابقة الدورى الإسبانى لكرة القدم.

وقال سيميوني خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بعد نهاية المباراة: "كنا جيدين ونمتلك الأفضلية في الشوط الأول، وسنحت لنا فرصتان لباريوس وموراتا، لكننا لم نكن فاعلين، ثم جاء هدف جواو، والهدف الثاني أخرجنا من المباراة".

وأضاف: "لم نستطع أن نقدم مباراة جيدة. علينا أن نهنئهم؛ لأنهم كانوا أفضل منا. لقد كانوا مميزين، وأكثر قوة".

وتعتبر تلك الهزيمة هى الثانية على التوالى لأتلتيكو والثامنة له هذا الموسم بالليجا، وعلى اثرها فقد المركز الرابع وقهر الى المركز الخامس بعد أن تجمد رصيده عند 55 نقطة.