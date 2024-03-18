ضبط 3 أشخاص يصنعون ألعابا نارية بالفيوم

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم من ضبط سيارتى "ربع نقل" بدائرة مركز شرطة الشواشنة مُحمل عليهما (65 كرتونة ألعاب نارية بداخلها أكثر من 1,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

وبمواجهة قائدى السيارتين ("لهما معلومات جنائية") قررا بتحصلهما على المضبوطات من (عامل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية.. وبحوزته (10 كرتونة ألعاب نارية بداخلها 250 ألف قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام- 100 كيلو جرام من خامات التصنيع- أدوات التصنيع).. وبمواجهته أقر بتصنيعه وحيازته للمضبوطات بقصد التربح منها.

بلغ إجمالى الألعاب النارية المضبوطة (1,8 مليون صاروخ مختلف الأشكال والأحجام).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.