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الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

الأخبار

ضبط شخص بالقليوبية استولى على أموال من 6 أشخاص بزعم قدرته على تسفيرهم للخارج

(ضبط أحد الأشخاص
(ضبط أحد الأشخاص بالقليوبية لقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالي
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نجحت جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر شكر بمديرية أمن القليوبية من 6 أشخاص بتضررهم من (تاجر دواجن- مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب عليهم بزعم تسفيرهم لإحدى الدول بالخارج والتحصل منهم على مبالغ مالية ، إلا أنه لم يف بما وعدهم به أو رد المبالغ المالية.
 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

ملابسات القليوبية