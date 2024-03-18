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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

مستوطنون يضعون ملصقات تحريضية على مدخل مقر "الأونروا" في القدس

مستوطنون إسرائيليون
مستوطنون إسرائيليون
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وضع مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، ملصقات تحريضية على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في حي الشيخ جراح، شمال مدينة القدس المحتلة.


وأظهر مقطع فيديو قيام مستوطنين بوضع ملصقات على المدخل الرئيسي لمقر الوكالة، تدعو لإغلاق الأونروا، وتهدد العاملين فيها.


وقد تصاعدت مؤخرا حدة التحريض الإسرائيلي على وكالة الأونروا ومقراتها في القدس المحتلة، وبعث نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينج في القدس، مؤخرا رسالة إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير يطالبه فيها بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها في حي الشيخ جراح بالقدس، كما طالب بإخلاء كلية تدريب قلنديا شمال المدينة أو ما يعرف بـ"مركز التدريب المهني" التابع للأونروا.

مستوطنون إسرائيليون وكالة غوث الأونروا