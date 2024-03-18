الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الأقصر وقنا جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة- كمية من المواد البترولية).

ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو).

ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن قنا

ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز قفط)، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، البانجو، الشابو"- بندقية آلية وعدد من الطلقات- ميزان حساس).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (322 ألف جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

