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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة

وزارة الداخلية تواصل
وزارة الداخلية تواصل جهود مكافحة جرائم الإتجار فى المواد الم
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واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتى أمن الأقصر وقنا جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الأقصر
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طيبة)، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة- كمية من المواد البترولية).  
 ضبط (عنصر إجرامى - مقيم بدائرة مركز شرطة إسنا)، وبحوزته (1,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة).  
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو).
 ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة الأقصر)، وبحوزته (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
مديرية أمن قنا
 ضبط (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز قفط)، وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الهيروين، البانجو، الشابو"- بندقية آلية وعدد من الطلقات- ميزان حساس).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (322 ألف جنيه تقريباً).
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

العناصر بدائرة