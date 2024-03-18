ضبط طن ونصف سكر مدعم قبل بيعه في السوق السوداء بالزقازيق

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم، تعليماته لفايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفه للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وشنت مديرية تموين الشرقية حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية وذلك بناءاً علي المعلومات الواردة إلى المديرية والتي تفيد قيام أحد اصحاب شركات تعبئة المواد الغذائية بناحية قرية الزنكلون مركز الزقازيق بتجميع كميات كبيرة من سلعة السكر بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء بقصد التربح، وعليه تم تشكيل حمله مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابه بالشرقيه و التوجه للمكان المشكو في حقه وبالتفتيش تم ضبط كمية من السكر قدرها 1650 كيلو معبأ داخل شكائر زنة الشيكارة الواحده 50 كيلو جرام غير مصحوب بالمستندات الداله على مصدره و تم مصادرة المضبوطات ونقلها إلى إحدي المخازن على ذمة المحضر المحرر برقم 8235 جنح مركز الزقازيق ضد صاحب الشركة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.