الدفاع الروسية: تدمير 10 قذائف صاروخية أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلجورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير 10 قذائف صاروخية أوكرانية من راجمات صواريخ طراز "آر إم-70 فامبير" في أجواء مقاطعة بيلجورود المجاورة لأوكرانيا.



وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان اليوم /الاثنين/ - "أحبطنا صباح اليوم بتوقيت العاصمة موسكو محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ (آر إم-70 فامبير)".. مضيفة "أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة اعترضت ودمرت 10 قذائف صاروخية في أجواء مقاطعة بيلجورود".



يُذكر أن القوات الأوكرانية تهاجم يوميا بالمسيرات والصواريخ المناطق الحدودية الروسية.