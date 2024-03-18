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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

الدفاع الروسية: تدمير 10 قذائف صاروخية أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلجورود

الدفاع الروسية
الدفاع الروسية
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اعتراض وتدمير 10 قذائف صاروخية أوكرانية من راجمات صواريخ طراز "آر إم-70 فامبير" في أجواء مقاطعة بيلجورود المجاورة لأوكرانيا.


وذكرت "الدفاع الروسية" - في بيان اليوم /الاثنين/ - "أحبطنا صباح اليوم بتوقيت العاصمة موسكو محاولة من نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت في أراضي روسيا الاتحادية باستخدام راجمات صواريخ (آر إم-70 فامبير)".. مضيفة "أن منظومات الدفاع الجوي الروسية المناوبة اعترضت ودمرت 10 قذائف صاروخية في أجواء مقاطعة بيلجورود".


يُذكر أن القوات الأوكرانية تهاجم يوميا بالمسيرات والصواريخ المناطق الحدودية الروسية.

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