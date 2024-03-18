19 ألف مشروع للشباب بالشرقية بـتكلفة 3 مليارات جنيه

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية تنفيذ 19 ألف و180 مشروع ضمن مبادرة برنامج مشروعك بتكلفة 3 مليار و 207 مليون و603 جنيه وتوفير 56 ألف و239 فرصة عمل للشباب منذ إنطلاق المبادرة في 2015 وحتي 17 مارس 2024م. .

أكد المحافظ على ضرورة تشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات وتعزيز ثقافة العمل الحر حيث تُساهم تلك المشروعات في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة فضلًا عن التأكيد على جهود الدولة نحو الاتجاه إلى التصنيع والإنتاج.

وأوضح العربي الشبراوي مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع ( تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع لتعبئة الأرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ديرب نجم جاء في المركز الأول ... بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٦٢٤ مشروع بقيمة ٣٨٩ مليون و ٦٧٣ ألف و ٤١٦ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الزقازيق - حي أول - حي ثان بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلي ٢٧٧٠ مشروع بقيمة ٣٧٣ مليون و ٤٥١ ألف و ٤٠٠جنيه ، ويليه في المركز الثالث مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٨٣٧ مشروع بقيمة ٣٥١ مليون و ٧٣١ ألف جنيه و ٢٥٠جنيه.

وجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.