الصحة الفلسطينية: نشوب حريق بمجمع الشفاء ونيران الاحتلال تمنعنا من إنقاذ المصابين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن آليات الاحتلال الإسرائيلي تطلق النار باتجاه مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غربي مدينة غزة، وذلك بحسبما أفادت فضائية "الغد" الإخبارية، اليوم الاثنين في خبر لها.

وقالت الصحة الفلسطينية، إنه نشب حريق عند بوابة المجمع ووجود حالات اختناق بين النساء والأطفال النازحين داخله، موضحة أنه لا يمكن إنقاذ أي من المصابين، بسبب كثافة النيران واستهداف كل من يقترب من النوافذ.

وأشارت إلى أن النازحين محاصرون داخل مبنى الجراحات التخصصية وفي استقبال الطوارئ بالمبنى 8 بمجمع الشفاء، مما أدى ذلك إلى سقوط شهداء وجرحى جراء القصف الإسرائيلي للمجمع.