أحمد حلمي: علاء ولي الدين كان شخصية صوفية ومتدينا

كشف الفنان أحمد حلمي عن الجانب الديني للنجم الراحل علاء ولي، وأنه كان صوفي ويقوم بحضور "الحضره"، ويحضر دروس العلم للمشايخ، وكانت له طقوس دينيه قبل البدء فى التصوير.

وتابع الفنان أحمد حلمي فى تصريحات خلال إستضافته فى بودكاست "big time" مع الإعلامي عمرو أديب أن الفنان علاء ولى الدين كان يصلي كل الفروض، وكان فى رحاب الله طوال الوقت، وكل أعمالي معه كانت بنفس التفاصيل والطقوس الدينية ولم يتغير أبدا.

https://youtu.be/ZpUJGM3OYg4?si=fJkZ9sY_Shmb2adv

وأضاف “حلمي”، أن الفنان علاء ولى الدين كان رغم خفة دمه الشديدة، وشخصيته المرحة إلا أنه كان متعمق فى الدين بدرجة كبيرة، وكان مستمر فى ذلك طوال الوقت، رغم أى نجاح يحققه كان لا يتغير أبدا.

شارك الفنان أحمد حلمي بأكثر من عمل فنى مع الراحل علاء ولى الدين، على مستوى السينما قدم أفلام "عبود على الحدود، الناظر"، وعلى مستوى المسرح قدم العرض المسرحى "حكيم عيون".