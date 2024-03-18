"ورش هاند ميد" احتفالا باليوم العالمي للمرأة في مراكز شباب دمياط

تواصل وزارة الشباب والرياضة، تنفيذ فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، بمحافظة دمياط وذلك من خلال انطلاق ورش عمل بمراكز الشباب.

وتنفذ الإدارة المركزية لتنمية الشباب من خلال الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للمرأة ، من خلال ورشة عمل عن الاكسسوارات والتوك بمركز شباب مدينة عزبه البرج بإدارة شباب دمياط فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تزامنا مع دعم الدولة للمرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً .

تأتي الفعالية ضمن الاحتفالات بالمرأة المصرية، تأكيدا علي الاهتمام الذي توليه وزارة الشباب والرياضة ،و الدولة المصرية ، للإرتقاء بمكانة المرأة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية .

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط " إدارة الشباب " فعاليات الدورة التدريبية الحرفية تحت شعار( علمنى حرفه) بمراكز شباب دمياط للتدريب علي الرسم على الزجاج وذلك بمركز شباب العطوي .

يأتي ذلك في إطار نشر ثقافة العمل الحر داخل مراكز الشباب و الإهتمام بتنفيذ دورات تدريبية حرفية داخل مراكز الشباب بالمحافظات ليصبحوا أصحاب مشروعات صغيرة، لمواجهة سوق العمل والقضاء علي البطالة، وخلق فرص عمل حقيقية.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

