طوكيو: بيونج يانج أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان

أعلنت الحكومة اليابانية، أن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان، ومن المرجح أنها سقطت خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان؛ مما دفع طوكيو إلى تقديم احتجاج شديد اللهجة.



وذكرت وزارة الدفاع اليابانية، وفقا لوكالة الأنباء اليابانية «كيودو»، اليوم الاثنين، إن (بيونج يانج) أطلقت صاروخين حوالي الساعة 7:44 صباحا، وآخر حوالي الساعة 8:21 صباحا، وحلق كل منها لمسافة حوالي 350 كيلومترا على ارتفاع أقصى يبلغ حوالي 50 كيلومترا، لافتة إلى أن آخر تجربة أطلقتها كوريا الشمالية لصاروخ باليستي كانت في 14 يناير باستخدام صاروخ متوسط المدى.



من جانبه، قال رئيس الوزراء فوميو كيشيدا - خلال جلسة برلمانية في وقت لاحق اليوم - إن "اليابان تدين بشدة عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة، التي تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".. مضيفا أن "سلسلة تصرفات كوريا الشمالية تهدد السلام والأمن في بلادنا ومنطقتنا والمجتمع الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق"، مشيرا إلى أنه لم ترد تقارير عن وقوع أضرار للسفن أو الطائرات اليابانية بعد عمليات الإطلاق.



ووفقا لوزارة الخارجية اليابانية، أجرى يوكيا هاماموتو، نائب مساعد الوزير لمكتب شؤون آسيا والأوقيانوسي بالوزارة محادثات هاتفية مع نظيريه الأمريكي والكوري الجنوبي جونج باك ولي جون إيل؛ لتأكيد تعاون الدول الثلاث في أعقاب إطلاق الصواريخ.



كما أشار الجيش الكوري الجنوبي إلى أن صواريخ باليستية أطلقت من منطقة قريبة من (بيونج يانج) ويبدو أنها قصيرة المدى.