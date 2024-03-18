اليوم.. طقس مائل للبرودة على أغلب الأنحاء وأمطار رعدية وسيول

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين ، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية وجنوب البلاد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وطقس بارد ليلا وفي الصباح الباكر على اغلب الانحاء.

ويشهد الاثنين امطارا متوسطة ورعدية على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وشمال وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول علي مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر والطرق المؤدية منها الي جنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

وامطار خفيفة الي متوسطة مساءا على مناطق من جنوب الوجة البحرى ومدن القناة ومناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 22 للعظمى 13 درجة، وعلى السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 13 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 26 للعظمى والصغرى 17 وعلى شمال الصعيد 23 والصغرى 13 ، وعلى جنوب الصعيد 24 العظمي والصغري 16 درجة .