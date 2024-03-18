اشتعال النيران في مبنى الجراحات التخصصية في مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة

نشب حريق في مبنى الجراحات التخصصية بمجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على محيط المجمع، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل شنت طائرات الاحتلال غارات مكثفة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وقال الإعلام الحكومي في مدينة غزة، أن اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء بالدبابات والمسيرات وإطلاق النار بداخله جريمة تؤكد النية المبيتة للقضاء على القطاع الصحي الفلسطيني، لتهديد حياة الآلاف من المتواجدين داخله ويعد ذلك جريمة حرب.

واستهدف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي منذ قليل، وسقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الاستهداف، كما نزح عدد كبير من الأهالي من داخل مجمع الشفاء الطبي تزامنًا مع توغل آليات الاحتلال وإطلاق النار والقذائف بمحيط المجمع.