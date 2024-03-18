"الصحة الفلسطينية" تحمل الاحتلال مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى داخل مجمع الشفاء الطبي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، بعد اقتحام قوات الاحتلال مجمع الشفاء الطبي، أنها تحمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية حياة الطواقم الطبية والمرضى والنازحين داخل مجمع الشفاء الطبي.

وقال الإعلام الحكومي في مدينة غزة، أن اقتحام الاحتلال لمجمع الشفاء بالدبابات والمسيرات وإطلاق النار بداخله جريمة تؤكد النية المبيتة للقضاء على القطاع الصحي الفلسطيني، لتهديد حياة الآلاف من المتواجدين داخله ويعد ذلك جريمة حرب.

واستهدف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي منذ قليل، وسقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الاستهداف، كما نزح عدد كبير من الأهالي من داخل مجمع الشفاء الطبي تزامنًا مع توغل آليات الاحتلال وإطلاق النار والقذائف بمحيط المجمع.

كما ارتفع عدد شهداء المنزل المستهدف في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 9 شهداء فلسطينيين.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، فارتفع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31،645 شهيدًا، و73،676 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.