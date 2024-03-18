ارتفاع عدد ضحايا المنزل المستهدف في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات إلى 9 شهداء

أفادت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الإثنين، بارتفاع عدد ضحايا المنزل المستهدف في منطقة الحساينة بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة إلى 9 شهداء فلسطينيين.

واستهدف الاحتلال مجمع الشفاء الطبي منذ قليل، وسقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء الاستهداف، كما نزح عدد كبير من الأهالي من داخل مجمع الشفاء الطبي تزامنًا مع توغل آليات الاحتلال وإطلاق النار والقذائف بمحيط المجمع.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا على جنوب غرب مدينة غزة، واستشهد مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرين إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا يحوي مواطنين فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط غزة.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا مدفعيًا على أراضي مواطنين فلسطينيين، وخيم نازحين في مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس.