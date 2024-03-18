طائرات الاحتلال تستهدف منزل في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلًا في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

ومنذ قليل نفذ الاحتلال الإسرائيلي، قصفًا مدفعيًا عنيفًا على جنوب غرب مدينة غزة، ومنذ قليل، استشهد مواطنين فلسطينيين بالإضافة إلى عدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا يحوي مواطنين فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط غزة.

و نفذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا مدفعيًا على أراضي مواطنين فلسطينيين، وخيم نازحين في مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس.