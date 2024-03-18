قصف مدفعي إسرائيلي مكثف يستهدف جنوب غرب مدينة غزة

نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قصفًا مدفعيًا عنيفًا على جنوب غرب مدينة غزة، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

ومنذ قليل، استشهد مواطنين فلسطينيين بالإضافة إلى عدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا يحوي مواطنين فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط غزة.

و نفذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا مدفعيًا على أراضي مواطنين فلسطينيين، وخيم نازحين في مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، فارتفع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31،645 شهيدًا، و73،676 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.