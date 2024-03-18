فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين اثنين بعد اقتحام منزليهما في قرية تل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، قرية تل جنوب غرب مدينة نابلس، مزودة بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع القرية.

وأضافت مصادر محلية داخل القرية، أن جيش الاحتلال اعتقل الشابين الفلسطينيين، عرفات جمال رمضان، ونصر الدين خلدون عصيدة بعد اقتحام منزليهما في قرية تل جنوب غرب نابلس.

ومنذ قليل، داهمت قوات الاحتلال منزلًا على الطريق الواصل بين عزون وعسلة شرق مدينة قلقيلية، كما اقتحمت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية بلدة يطا جنوب محافظة الخليل، وقام الاحتلال بنشر الجنود في شوارع البلدة، وقام الاحتلال بمداهمة عدة منازل، وتخريب محتوياتها.