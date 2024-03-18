شهيدان وعدد من الجرحى إثر قصف الاحتلال منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بسقوط شهيدان وعدد من الجرحى إثر قصف طائرات الاحتلال منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ومنذ قليل، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية عنيفة على منزلًا يحوي مواطنين فلسطينيين بمخيم النصيرات وسط غزة.

كما نفذ الاحتلال الإسرائيلي اليوم، قصفًا مدفعيًا على أراضي مواطنين فلسطينيين، وخيم نازحين في مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس.

ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، فارتفع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31،645 شهيدًا، و73،676 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.