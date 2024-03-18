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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

أمبري البريطانية تكشف عن تقرير حول خطف قارب صيد يمني بخليج عدن

خطف قارب صيد يمني
خطف قارب صيد يمني
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كشفت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أنها تلقت تقريرا عن خطف قارب صيد يمني في خليج عدن.

وأوضحت الشركة في مذكرة أمس الأحد، أن "الطاقم الذي كان على متن قارب الصيد خرج من السفينة في بوصاصو بالصومال. أصيب أحد أفراد الطاقم بالرصاص".

ووفقا لتقييم أمبري، لا يشكل هذا القارب تهديدا متزايدا إذ يعتقد أن الواقعة لها صلة بخلاف بين طرفين.

وذكرت الشركة في تحديث لتقريرها في وقت لاحق "تدرك أمبري أن الواقعة غير مرتبطة بقراصنة صوماليين، وإنما ترتبط بخلاف بين صيادين يمنيين وجماعة مسلحة محلية تعمل غربي بوصاصو".

وأضافت أن "عضو الطاقم اليمني الذي أصيب بالرصاص خلال الواقعة توفي منذ ذلك الحين في بوصاصو"، وذكرت أنه من المتوقع أن يعود القارب الذي يقل 21 يمنيا إلى اليمن في 18 مارس.

أمبري البريطانية خطف قارب صيد يمني خليج عدن