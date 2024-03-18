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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حملة اعتقالات واسعة قرب بلدة العيساوية بالقدس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت حملة اعتقالات واسعة قرب بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، أثناء محاولتهم الدخول من بلدة الزعيم المجاورة.

كما أضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي قام بمداهمة عدة منازل قرب العيساوية، واعتقل أكثر من 20 مواطنًا فلسطينيًا بعد مداهمة منازلهم.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، اندلعت مواجهات عنيفة بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في قريتي جلبون وفقوعة، شمال شرق مدينة جنين، وأطلق الاحتلال الرصاص الحي على المواطنين خلال الاقتحامات، دون وقوع إصابات أو الابلاغ عن اعتقالات حتى الآن.

واقتحم الاحتلال، قريتي أبو انجيم وحرملة شرق بيت لحم، وداهم منزل الاسير صالح الهريمي في قرية أبو انجيم وقام بتفتيش منزله وتخريب محتوياته.

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