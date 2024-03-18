التنمية البيئية بين النظرية والتطبيق

الإثنين 18/مارس/2024 - 01:11 ص

لا شك أن التنمية الخضراء هي الاستثمار بالبيئة بجانب الاستثمار في البشر، والتى بدورها تؤدي إلى العمل علي زيادة حيوية البيئة، والعمل ايضا علي زيادة وتعزيز القدرات الذهنية والفكرية ووضعها في الفعل في مجال الابداع والابتكار البيئي من أجل تحقيق الاستدامة.

وتعنى التنمية البيئية التحسن المتطرد، والهدف من ذلك هو زيادة النشاط البيئي، وبناء مجتمعات خضراء فكريا وايضا في الفعل، وبحانب ذلك تحسين جودة الماء والهواء والتربة وجميع عناصر البيئة، وربما تكون العقول أنواع ولكن العقول الخضراء هي التي تطور من البيئة، وتكون عقول متميزة راقية متحضرة، ولكن ربما اعدادها يحتاج إلى مجهود كبير من قبل مؤسسات الدول، منذ نعومة اظافر المواطن حتي النضج لكي يتحول فكريا ويصل إلى هذا التحول الفكري والسلوكي، وعندما تكون شخصية المواطن متكاملة يتحول إلى مكانة عملية وعلمية للابداع الفكري والبيئي، وانتاج سلوك بيئى متميز.

وبالطبع التنمية الخضراء تهتم بالبعد الاقتصادى، والتطور المجتمعي ويتم من خلاله بناء اقتصاد بيئي يدعم بناء الدول، والعمل على زيادة درجة استحقاق الدول لاخذ مكانة بين مصاف الدول المتقدمة، وبناء شخصية تؤمن بالمواطنة، والعمل علي بناء مجتمعات متقدمة ومواطن متحضر، وبالتالي ينعكس على درجة التعاون الدولي، والانخراط في التعاون لجعل وخلق مجتمع دولي يؤمن بالعدالة وأكثر حيوية في بناء الانسان، وخصوصا وضع أجندات لمساعدة الدول ذات الصراع المتقد، والتي تعاني من نقص العدالة البيئية، وقصور في الموارد والغذاء، وغيرها من خلال تلك الأجندات يمكن خلق عالم أكثر توازنا.

ولابد من خلق بيئة تجمع خصال الاقتصاد الراقي داخل ذات الدول الواعدة شاملة علي دمج الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الأخضر وايضا النوع البرتقالي، ومن خلال ذلك الدمج يمكن خلق بيئة استثمارية عظيمة للتعاون الدولي، وصياغة طرق التعاون.. إن العمل على تطوير العنصر البشري وصياغة العقليات سواء كانت بيئية او اقتصادية بيئية، ودمج العقليات المتميزة في خلق مناخ جيد، ووضع أولوية قضايا المناخ علي رأس الأولويات الدولية، من أجل الحفاظ علي الرقعة الزراعية، والحفاظ علي المحاصيل الزراعية، وخلق اقتصاد مرن يتحرك طبقا لمرجعية بيئية، والحث علي جعل العلاقات الدولية مرنة بما يسمح بمراعاة جميع الدول وبناء علاقات أكثر متانة.