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الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قامت بقصف مدفعي على أراضي مواطنين فلسطينيين، وخيم نازحين في مواصي القرارة، شمال غرب خان يونس.

ومنذ قليل، أفادت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال داهمت منزلًا على الطريق الواصل بين عزون وعسلة شرق مدينة قلقيلية، كما اقتحمت عدد من الآليات العسكرية الإسرائيلية  بلدة يطا جنوب محافظة الخليل، وقام الاحتلال بنشر الجنود في شوارع البلدة، وقام الاحتلال بمداهمة عدة منازل، وتخريب محتوياتها. 

 ويستمر الاحتلال الإسرائيلي، في استهداف المواطنين الفلسطينيين المدنيين في كل أنحاء قطاع غزة، فارتفع أعداد الشهداء والجرحى الفلسطينيين منذ بدء العدوان على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 31،645 شهيدًا، و73،676 جريحًا، كما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. 

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