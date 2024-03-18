مواجهات عنيفة بعد اقتحام الاحتلال لفقوعة وجلبون في جنين

شهدت قريتا جلبون وفقوعة، شمال شرق مدينة جنين، مواجهات عنيفة بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال الليلة الأخيرة.

ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت القريتين بقوة وتصاحب ذلك مع إطلاق نار كثيف، مما أسفر عن اندلاع مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال.، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات فورية في صفوف الفلسطينيين خلال هذه المواجهات.

في سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال حملة تفتيش واسعة في قرى دير غزالة، وعرانة، والجلمة في محافظة جنين، دون أن يتم الإبلاغ عن أي عمليات اعتقال في هذه القرى خلال هذه الحملة.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه وانتهاكاته واقتحاماته المتكررة للمدن والبلدات الفلسطينية منذ السابع من أكتوبر الماضي.