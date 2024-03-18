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الإثنين 18 مارس 2024
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عبدالرحيم علي

فضائيات

لاعب الزمالك السابق: «عايز فلوسي.. وشكواي بسبب مستقبلي اللي تضرر»

محمد حمدي لاعب الزمالك
محمد حمدي لاعب الزمالك السابق
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قال محمد حمدي لاعب الزمالك السابق، إن النادي أبلغه بالرحيل قبل غلق يومين فقط من غلق القيد في يناير 2023، وهو ما أضر بمستقبله، إذ ظل بعيدًا عن أي نادٍ لمدة عامًا كاملًا.

وأضاف حمدي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه قرر تقديم شكوى ضد الزمالك، للحصول على مستحقاته المالية، بسبب تضرره نفسيًا، خاصة وأنه رحل بطريقة غير لائقة.

وأوضح أنه يتبقى له مبلغ 2 مليون ونصف المليون جنيه، لم يحصل عليهم منذ رحيله، إذ قرر تقديم شكوى ضد النادي، إلا أن حسين لبيب رئيس النادي تدخل، وأبلغ بحل الأزمة التي ما زالت قائمة حتى هذا التوقيت.

وشدد محمد حمدي، على أنه حاليًا يلعب ضمن صفوف شربين بدوري الدرجة الثالثة، بعد أن فشل في الانضمام إلى نادٍ من أندية الممتاز، بسبب إبلاغه الرحيل قبل يومين فقط من الرحيل عن النادي، وهو وقت غير كافِ.

واختتم تصريحاته، بأن مسؤول كبير في الكرة بالزمالك -رفض ذكر اسمه-، خلال فترة البرتغالي فيريرا، أجبره على عدم المشاركة في تدريبات الفريق الأول، مضيفًا «أهانني أمام الجميع وأبلغني بخوض التدريبات مع فريق 2001».

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