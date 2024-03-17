فرقة التخت العربي تحيي احتفالية محافظة المنيا بعيدها القومي "105"

تحتفل محافظة المنيا، غداً الاثنين الموافق 18 مارس، بعيدها القومي 105، حيث تبدأ الاحتفالات بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، واستعراض طابور عرض لمديريات الخدمات، بمشاركة كافة الجهات التنفيذية ، وعربات الزهور للوحدات المحلية والفرق المشاركة.

كما تستضيف المحافظة فرقة التخت العربي بقيادة المايسترو ياسر معوض، لإحياء الحفل بفقرات موسيقية وغنائية متنوعة.

وبهذه المناسبة، وجه اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدعوة لأبناء المحافظة لحضور الحفل المسائي غداً على مسرح ديوان عام المحافظة ويتضمن فقرات فنية و غنائية لكورال الأطفال وفرقة الفنون الشعبية بقصر الثقافة.

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