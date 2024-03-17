شراء العصائر والمخلل والتوجه للأراضى المقدسة.. أشرف زكى يكشف لـ"البوابة نيوز" طقوس رمضان

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن شهر رمضان له اهتمام خاص، وله ايضا طقوس خاصة، مضيفًا انه يقوم بشراء العصائر والمخلل والكنافة والقطائف صباح كل يوم قبل الإفطار.

وأكد نقيب المهن التمثيلية، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، انه لم يقوم بتغيير هذه الطقوس فى رمضان منذ سنوات عديدة ، حيث يقوم بالشراء من نفس الأماكن والأشخاص كل عام، موضحًا انه يشعر بجمال الشهر الكريم وعطره الطيب فى هذة الاجواء.

وأشار إلى أنه يحب تناول الشوربة على الإفطار وبحب جدا تناول الخضار مثل البامية ، والفراخ، والسلطة، التى تعد طبقا أساسيًا ، وبعد الإفطار يتناول قطعة كنافة ونص قطايف.

وعن الاجواء المقدسة قال "زكى" إنه يحرص كل عام فى الشهر الكريم أن يتوجه الى الاراضى المقسة لأداء مناسك العمرة فى أواخر شهر رمضان، ليستمتع بـ "ليلة القدر" فى الحرم المكى وصلاة العيد ايضا فى الحرم النبوى الشريف، متنميًا ان لا تنقطع هذة العاده كل عام.