أشرف زكي لـ «البوابة نيوز»: روجينا مجتهدة وأتابع أعمالها في رمضان

كشف الدكتور أشرف زكى، نقيب المهن التمثيلية عن الأعمال الفنية التى يحرص على متابعتها فى شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أنه لا يستطيع متابعة جميع المسلسلات نظرًا لضيق الوقت.

وقال "زكى" فى تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إنه يتابع الأعمال الفنية لزوجته روجينا، مضيفًا أنها مجتهدة وتستحق النجاح، داعيًا لها بالتوفيق، مستشهدًا بأن الله لا يضيع من أحسن عملا.

وعن متابعته للمسلسلات الأخرى أكد أنه يتابع مسلسل سر إلهى أولًا، ثم مسلسل مليحة، والحشاشين، وألف ليلة وليلة لياسر جلال.

وأوضح نقيب المهن التمثيلية أنه يتابع عمله النقابي في نهار رمضان بحب، بالإضافة لممارسة الرياضة بشكل يومي، وعلى رأسها رياضة المشي نصف ساعة يوميًا.