الأعلى للشؤون الإسلامية: تهنئة المسيحيين بأعيادهم ليس أمرًا عقائديًا

قال الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن تهنئة المسيحيين بالأعياد الدينية أمر إنساني، وليس أمرًا عقائديًا، فتهنئة المسيحي بأحد الأعياد الدينية أمرًا فطريًا إنسانيًا يتعايش به الناس مع بعضهم البعض.

وأضاف "عزت"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن ظاهرة التكفير ظهرت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين، مشيرًا إلى أن أول ظهور لهذه المصطلحات ظهرت مع الخوارج.

ولفت إلى أن الجماعات المتطرفة هم تلامذة الخوارج، وهم امتداد للخوارج منذ عهد سيدنا علي بن أبي طالب حتى الآن.