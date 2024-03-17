الضفة الأخرى.. الأعلى للشؤون الإسلامية يوضح مفهوم التمكين لدى جماعة الإخوان الإرهابية

قال الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التمكين لدى جماعة الإخوان لا يعني تمكين الله أو لخلق الله أو التمكين من أجل عبادة الله، ولكنه يعني تمكن عناصر الإخوان من الدولة، فالتمكين الحقيقي هو الذي يوفر الاستقرار، ويؤمن الناس على مستقبلهم ومستقبل أولادهم.

وأضاف "عزت"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عقد عدة مؤتمرات للحديث عن مخاطر التكفير، ومفهوم الدولة وتطورها عبر الزمن، وكيفية التعامل مع الفراغ الإلكتروني الذي يُستغل من قبل الجماعات المتطرفة.

وأشار إلى أن جميع المؤسسات الإسلامية في مصر تعمل تحت مظلة الأزهر الشريف سواء المفتي أو الأوقاف، وهناك تعاون في إعداد الملتقيات الفكرية والإسلامية من أجل بناء الوعي وبناء الإنسان المصري.