الضفة الأخرى.. الأعلى للشؤون الإسلامية: الإسلام لم يضع قالبًا معينًا لنظام الحكم

قال الدكتور محمد عزت، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن نفسية المتطرف تتكون من عدة أمور مثل الحماس الجارف، والاندفاع الطائش، والاضطراب الموجود في مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأضاف "عزت"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الإسلام جاء لحفظ النفس والإنسان والوطن، والمتطرف يخلط ما بين هذه المفاهيم، ولديه لا إنسانية في كلامه وخطابه، وهذا الاضطراب ينتج قبحًأ في خطابه المتطرف.

وأوضح أن المصطلحات لدى الجماعات المتطرفة تحتوي على نوع من الاختلال من خلال خلط المصطلحات بعضها ببعض، مضيفًا أن الإسلام لم يضع قالبًا معينَا للحكم في الإسلام فالنظام يختلف بحسب المكان والزمان.