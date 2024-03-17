رئيس البعثة الطبية يكشف تفاصيل إصابة لاعب منتخب اليد خلال مواجهة نيجيريا

كشف الدكتور حسن كمال، رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية، ورئيس البعثة الطبية في دورة الألعاب الأفريقية، تفاصيل إصابة هشام صلاح لاعب منتخب اليد، خلال مواجهة نيجيريا في ختام دور المجموعات.

وكان هشام صلاح تعرض للإصابة خلال مباراة مصر ونيجيريا في كرة اليد، ضمن ختام دور المجموعات من دورة الألعاب الأفريقية، حيث أثار اللاعب الفزع بعدما خرج باكيا بسبب شكواه من آلام في الركبة.

ونقل اللاعب بسيارة إسعاف إلى مستشفى "ليجون" في العاصمة الغانية أكرا قبل أن يلحق به الدكتور حسن كمال رئيس البعثة الطبية.

وأكد الدكتور حسن كمال، أن الكشف المبدئي أظهر إصابة اللاعب بالتواء في أربطة الركبة، حيث تم عمل الفحوصات اللازمة التي أظهرت سلامة العظام وعدم وجود أي كسور.

وأضاف رئيس البعثة الطبية، أن اللاعب بدأ على الفور تنفيذ برنامج علاجي يتضمن تناول بعض الأدوية كما تم عمل جبيرة، على أن يتم إجراء أشعة رنين بعد زوال الورم للتأكد تماما من الإصابة.

وأشاد حسن كمال بتجهيزات المستشفيات في غانا، مؤكدا أن البعثة الطبية قامت بجولات قبل البطولة لاختيار عدد من المستشفيات للجوء إليها في الطوارئ، مؤكدا أن تلك المستشفيات مجهزة على أعلى مستوى.